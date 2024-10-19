Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хоккеист «Спартака» Порядин поблагодарил команду за игру после его удаления

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Хоккеист московского «Спартака» Павел Порядин признался, что когда заработал удаление в концовке матча с «Амуром», у него пошли неприятные флешбэки.

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча регулярного чемпионата КХЛ прошла в субботу в Хабаровске и завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей. Порядин, оформивший в матче дубль, в самой концовке заработал удаление, но команда сумела удержать победный счет в меньшинстве. Ранее Порядин заработал восемь штрафных минут в московском дерби с «Динамо» (0:5), «бело-голубые» реализовали три большинства из четырех.

Порядин получил от партнеров в раздевалке шлем, который вручается лучшему игроку матча по версии команды. В ответ форвард выразил признательность товарищам по команде, что устояли в концовке.

«Всех с победой, за меньшинство — красавцы, а то у меня уже флешбэки пошли. Осталась еще одна игра на выезде, надо выложиться», — сказал Порядин в обращении к команде, видео которого опубликовано в официальном Telegram-канале «красно-белых».

Спартак
КХЛ: таблица и календарь