Хоккеист «Спартака» Порядин поблагодарил команду за игру после его удаления

Встреча регулярного чемпионата КХЛ прошла в субботу в Хабаровске и завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей. Порядин, оформивший в матче дубль, в самой концовке заработал удаление, но команда сумела удержать победный счет в меньшинстве. Ранее Порядин заработал восемь штрафных минут в московском дерби с «Динамо» (0:5), «бело-голубые» реализовали три большинства из четырех.
Порядин получил от партнеров в раздевалке шлем, который вручается лучшему игроку матча по версии команды. В ответ форвард выразил признательность товарищам по команде, что устояли в концовке.
«Всех с победой, за меньшинство — красавцы, а то у меня уже флешбэки пошли. Осталась еще одна игра на выезде, надо выложиться», — сказал Порядин в обращении к команде, видео которого опубликовано в официальном Telegram-канале «красно-белых».