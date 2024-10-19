Хоккеист «Спартака» Порядин поблагодарил команду за игру после его удаления

Встреча регулярного чемпионата КХЛ прошла в субботу в Хабаровске и завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей. Порядин, оформивший в матче дубль, в самой концовке заработал удаление, но команда сумела удержать победный счет в меньшинстве. Ранее Порядин заработал восемь штрафных минут в московском дерби с «Динамо» (0:5), «бело-голубые» реализовали три большинства из четырех.