«Витязь» победил «Металлург» в матче КХЛ

Встреча в подмосковной Балашихе завершилась со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0), отличились Дерек Барак (8-я минута) и Владислав Цицюра (46).
Голкипер подмосковного клуба Максим Дорожко в третий раз в этом сезоне и девятый раз в карьере отыграл матч без пропущенных шайб. Защитник Игорь Головков провел 700-й матч за «Витязь» и стал четвертым игроком в истории лиги, отыгравшим 700 игр за одну команду. Ранее это достижение покорилось Евгению Бирюкову («Металлург», 779), Артему Лукоянову («Ак Барс», 780) и Роману Старченко («Барыс», 794).
«Витязь» с 18 очками занимает седьмое место в таблице Западной конференции, действующий чемпион КХЛ также набрал 18 очков и идет пятым на Западе.
В следующем матче «Витязь» 21 октября примет петербургский СКА, «Металлург» в тот же день сыграет на выезде с пекинским «Куньлунем».
В другом матче дня череповецкая «Северсталь» на выезде победила новосибирскую «Сибирь» (4:2).