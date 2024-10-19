Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Витязь» победил «Металлург» в матче КХЛ

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Подмосковный «Витязь» победил магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: ХК Витязь

Встреча в подмосковной Балашихе завершилась со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0), отличились Дерек Барак (8-я минута) и Владислав Цицюра (46).

Голкипер подмосковного клуба Максим Дорожко в третий раз в этом сезоне и девятый раз в карьере отыграл матч без пропущенных шайб. Защитник Игорь Головков провел 700-й матч за «Витязь» и стал четвертым игроком в истории лиги, отыгравшим 700 игр за одну команду. Ранее это достижение покорилось Евгению Бирюкову («Металлург», 779), Артему Лукоянову («Ак Барс», 780) и Роману Старченко («Барыс», 794).

«Витязь» с 18 очками занимает седьмое место в таблице Западной конференции, действующий чемпион КХЛ также набрал 18 очков и идет пятым на Западе.

В следующем матче «Витязь» 21 октября примет петербургский СКА, «Металлург» в тот же день сыграет на выезде с пекинским «Куньлунем».

В другом матче дня череповецкая «Северсталь» на выезде победила новосибирскую «Сибирь» (4:2).

Витязь
2:0
1:0, 0:0, 1:0
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Неделя 7
19.10.2024, 14:00 (МСК UTC+3)
Арена Балашиха, 4124 зрителя
Главные тренеры
Павел Десятков
Андрей Разин
Вратари
Максим Дорожко
Александр Смолин
(Александр Смолин, Александр Смолин, Александр Смолин)
1-й период
01:18
Руслан Педан
02:06
Владимир Галузин
07:50
Дерек Барак
(Александр Дарьин, Руслан Педан)
2-й период
35:02
Иван Чехович
3-й период
40:45
Люк Джонсон
45:52
Владислав Цицюра
(Владислав Валенцов, Даниил Малоросиянов)
46:57
Дин Стюарт
49:04
Командный штраф
Статистика
10
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
5
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Витязь
Металлург Мг
КХЛ: таблица и календарь