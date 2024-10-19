«Витязь» победил «Металлург» в матче КХЛ

Голкипер подмосковного клуба Максим Дорожко в третий раз в этом сезоне и девятый раз в карьере отыграл матч без пропущенных шайб. Защитник Игорь Головков провел 700-й матч за «Витязь» и стал четвертым игроком в истории лиги, отыгравшим 700 игр за одну команду. Ранее это достижение покорилось Евгению Бирюкову («Металлург», 779), Артему Лукоянову («Ак Барс», 780) и Роману Старченко («Барыс», 794).