Шипачев стал новым рекордсменом КХЛ по количеству матчей

Суммарно в КХЛ Шипачев набрал 927 (291+636) очков. Ему осталось всего одно очко, чтобы повторить бомбардирский рекорд Сергея Мозякина в КХЛ (928). 636 голевых передач — это лучший показатель в истории лиги.