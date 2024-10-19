Овечкин и Панарин поздравили Шипачева с рекордом

В субботу 37-летний Шипачев вышел на лед в домашнем матче регулярного чемпионата против нижнекамского «Нефтехимика». Эта встреча стала для форварда 1002-й в лиге, он побил рекорд бывшего защитника уфимского «Салавата Юлаева» и магнитогорского «Металлурга» Евгения Бирюкова (1001).
Перед игрой прошла торжественная церемония, в которой приняли участие президент лиги Алексей Морозов, генеральный директор «Динамо» Артем Каркоцкий и семья спортсмена. В видеообращении Шипачева поздравили Овечкин, Панарин, а также другие хоккеисты — Дмитрий Кагарлицкий, Сергей Плотников, Сергей Широков, Никита Гусев, Дмитрий Яшкин и тренер Евгений Кетов.
«Шипа, привет. Хочу поздравить тебя с рекордом КХЛ. Ты большой молодец. Показывай свой уровень, мастерство, желание, радуй болельщиков своей игрой и делай больше рекордов. Всего тебе самого наилучшего», — сказал капитан «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин.
«Вадя, привет. Поздравляю тебя с новым рекордом по количеству матчей в КХЛ. Большая цифра. Надеюсь, будет еще больше. Желаю тебе проводить сезоны без травмы. Тебе надо как-то доковылять до моего возвращения, я скучаю по твоим “подкидкам”, — сказал форвард “Нью-Йорк Рейнджерс” Панарин, выступавший с Шипачевым в СКА.