Овечкин и Панарин поздравили Шипачева с рекордом

«Вадя, привет. Поздравляю тебя с новым рекордом по количеству матчей в КХЛ. Большая цифра. Надеюсь, будет еще больше. Желаю тебе проводить сезоны без травмы. Тебе надо как-то доковылять до моего возвращения, я скучаю по твоим “подкидкам”, — сказал форвард “Нью-Йорк Рейнджерс” Панарин, выступавший с Шипачевым в СКА.