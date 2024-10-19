«Барыс» заплатит набравшему 0 очков игроку 74 миллиона

Ранее в «Барысе» произошли серьезные изменения. Новым генеральным директором назначен Нурлан Оразбаев, ставший преемником Бориса Иванищева. Еще был уволен генеральный менеджер Олег Болякин. Команду возглавил казахстанец Галым Мамбеталиев, сменивший на посту главного тренера россиянина Вячеслава Буцаева. В результате этих перемен клуб покинули такие игроки, как Натан Болье, Уилл Бутчер, Майкл Маклауд, Даниил Апальков и Владислав Кодола.