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«Крались, крались — и обосрались». Тренер «Металлурга» Разин — о поражении 0:2 от «Витязя»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин иронично прокомментировал поражение от «Витязя» со счётом 0:2.

Источник: Чемпионат.com

«Ну, коротко, наверное, че… Как это… Крались, крались — и обосрались. Имеем много моментов, имеем много большинства — опять была очень слабая реализация.

По желанию, по самоотдаче… Имеем много мастеров, которые должны, обязаны реализовать те моменты, которые есть. Не скажу, что не хотели забивать или недонастрой был — нет.

Тенденция плохая. 19 игр сыграли, и если взять еще один матч, который 1:0 по буллитам выиграли, то 5 игр на ноль — это тяжело. Хочется все это сломать.

Моментов много, по рисунку игры все устраивает», — приводит слова Разина пресс-служба «Витязя» в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Витязь
2:0
1:0, 0:0, 1:0
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Неделя 7
19.10.2024, 14:00 (МСК UTC+3)
Арена Балашиха, 4124 зрителя
Главные тренеры
Павел Десятков
Андрей Разин
Вратари
Максим Дорожко
Александр Смолин
(Александр Смолин, Александр Смолин, Александр Смолин)
1-й период
01:18
Руслан Педан
02:06
Владимир Галузин
07:50
Дерек Барак
(Александр Дарьин, Руслан Педан)
2-й период
35:02
Иван Чехович
3-й период
40:45
Люк Джонсон
45:52
Владислав Цицюра
(Владислав Валенцов, Даниил Малоросиянов)
46:57
Дин Стюарт
49:04
Командный штраф
Статистика
10
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
5
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Витязь
Металлург Мг
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