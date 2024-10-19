«Крались, крались — и обосрались». Тренер «Металлурга» Разин — о поражении 0:2 от «Витязя»

«Ну, коротко, наверное, че… Как это… Крались, крались — и обосрались. Имеем много моментов, имеем много большинства — опять была очень слабая реализация.



По желанию, по самоотдаче… Имеем много мастеров, которые должны, обязаны реализовать те моменты, которые есть. Не скажу, что не хотели забивать или недонастрой был — нет.



Тенденция плохая. 19 игр сыграли, и если взять еще один матч, который 1:0 по буллитам выиграли, то 5 игр на ноль — это тяжело. Хочется все это сломать.



Моментов много, по рисунку игры все устраивает», — приводит слова Разина пресс-служба «Витязя» в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».