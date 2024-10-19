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«Торпедо» отыгралось с 0:1, но уступило московскому «Динамо» в серии буллитов

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались нижегородское «Торпедо» и московское «Динамо».

Источник: Чемпионат.com

Команды играли на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. «Динамо» одержало победу со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 0:1, 0:0,1:0) в серии буллитов.

В составе «Динамо» заброшенными шайбами отметились Седрик Пакетт и Игорь Ожиганов, решающая осталась за Никитой Гусевым. За «Торпедо» забили Михаил Абрамов, Максим Летунов.

«Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 19 очков за 17 матчей. «Торпедо» располагается там же на пятой строчке, заработав 21 очко после 17 игр.

Торпедо
2:3
0:1, 1:1, 1:0, 0:0
Б
Динамо М
Хоккей, КХЛ, Неделя 7
19.10.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
КРК Нагорный, 5500 зрителей
Главные тренеры
Игорь Ларионов
Алексей Кудашов
Вратари
Иван Бочаров
Максим Моторыгин
1-й период
15:32
Евгений Свечников
16:41
Седрик Пакетт
(Никита Гусев, Бреннан Менелл)
2-й период
30:46
Никита Артамонов
33:14
Михаил Абрамов
(Дмитрий Кагарлицкий)
39:48
Игорь Ожиганов
(Никита Гусев)
3-й период
50:21
Джордан Уил
51:02
Максим Летунов
(Дмитрий Кагарлицкий, Владислав Фирстов)
51:43
Джордан Уил
51:51
Максим Летунов
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Никита Гусев
(Динамо М)
Статистика
8
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Торпедо
Динамо М
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