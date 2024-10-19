«Торпедо» отыгралось с 0:1, но уступило московскому «Динамо» в серии буллитов

Команды играли на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. «Динамо» одержало победу со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 0:1, 0:0,1:0) в серии буллитов.
В составе «Динамо» заброшенными шайбами отметились Седрик Пакетт и Игорь Ожиганов, решающая осталась за Никитой Гусевым. За «Торпедо» забили Михаил Абрамов, Максим Летунов.
«Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 19 очков за 17 матчей. «Торпедо» располагается там же на пятой строчке, заработав 21 очко после 17 игр.