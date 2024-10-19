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«Барыс» выдал матч с 4 шайбами после смены главного тренера

«Барыс» уступил «Локомотиву» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча в Ярославе завершилась со счетом 1:3, передают Vesti.kz.

В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Симашев (18-я минута), Егор Сурин (33-я) и Алексей Береглазов (60-я). У проигравших отличился Алихан Асетов (55-я).

Этот матч стал первым для казахстанца Галыма Мамбеталиева в этом сезоне на посту главного тренера «Барыса». Предыдущий наставник астанчан россиянин Вячеслав Буцаев не захотел оставаться в роли его помощника и покинул столичный клуб.

«Локомотив» набрал 30 очков и укрепил свое лидерство в таблице Западной конференции. «Барыс» с 7 очками продолжает находиться на последнем, 12-м месте в таблице «Востока», потерпев 14 поражений в 17 матчах.

Следующую игру подопечные Мамбеталиева проведут на выезде с минским «Динамо» 21 октября.

Локомотив
3:1
1:0, 1:0, 1:1
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 7
19.10.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 7655 зрителей
Главные тренеры
Игорь Никитин
Галым Мамбеталиев
Вратари
Даниил Исаев
Никита Бояркин
1-й период
02:17
Андрей Сергеев
17:55
Дмитрий Симашев
(Максим Березкин)
19:12
Георгий Иванов
2-й период
32:48
Егор Сурин
(Александр Полунин, Марк Ульев)
37:06
Никита Кирьянов
3-й период
54:15
Алихан Асетов
(Виктор Антипин, Илья Хохлов)
59:34
Алексей Береглазов
Статистика
6
Штрафное время
0
0
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Локомотив
Барыс
КХЛ: таблица и календарь