«Барыс» выдал матч с 4 шайбами после смены главного тренера

В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Симашев (18-я минута), Егор Сурин (33-я) и Алексей Береглазов (60-я). У проигравших отличился Алихан Асетов (55-я).
Этот матч стал первым для казахстанца Галыма Мамбеталиева в этом сезоне на посту главного тренера «Барыса». Предыдущий наставник астанчан россиянин Вячеслав Буцаев не захотел оставаться в роли его помощника и покинул столичный клуб.
«Локомотив» набрал 30 очков и укрепил свое лидерство в таблице Западной конференции. «Барыс» с 7 очками продолжает находиться на последнем, 12-м месте в таблице «Востока», потерпев 14 поражений в 17 матчах.
Следующую игру подопечные Мамбеталиева проведут на выезде с минским «Динамо» 21 октября.