«Барыс» выдал матч с 4 шайбами после смены главного тренера

Этот матч стал первым для казахстанца Галыма Мамбеталиева в этом сезоне на посту главного тренера «Барыса». Предыдущий наставник астанчан россиянин Вячеслав Буцаев не захотел оставаться в роли его помощника и покинул столичный клуб.