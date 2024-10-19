Шипачёв повторил рекорд Мозякина, чемпион проиграл «Витязю». Итоги дня в хоккее

У «Сибири» выдалась долгая пауза — целая неделя — за которую она успела немного заржаветь и проиграла дома «Северстали». Череповчане же отлично себя чувствуют, а как иначе, когда только что взял четыре из четырёх очков на Дальнем Востоке? За голом Владислава Кары, открывшего счёт уже на второй минуте, последовало три шайбы гостей. Адам Лишка восстановил равенство ещё до перерыва, а во втором периоде Давид Думбадзе и Иван Подшивалов обеспечили «Северстали» преимущество, которое она уже не отдала.