Названы лучшие игроки недели в КХЛ

Дорожко, признанный лучшим вратарем, помог команде одержать две победы в двух матчах. В среднем за игру он отразил 98,7% бросков при коэффициенте надежности 0,5. В матче с магнитогорским «Металлургом» вратарь оформил шатаут.
Лучшим защитником недели впервые в карьере стал Лямкин. Хоккеист набрал три очка (1 гол + 2 результативные передачи) в двух играх с показателем полезности «+4». В матче с «Металлургом» (5:0) Лямкин стал автором победной шайбы.
Порядин впервые в карьере признан лучшим форвардом. Он отметился шестью очками (3+3) в трех матчах при показателе полезности «+4». В игре с хабаровским «Амуром» (5:4) нападающий оформил дубль, одна из шайб стала победной.
Демидов во второй раз признан лучшим новичком. В его активе два очка (1+1) в двух матчах недели с показателем полезности «+4».