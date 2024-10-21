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Названы лучшие игроки недели в КХЛ

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Максим Дорожко из подмосковного «Витязя», Никита Лямкин из казанского «Ак Барса», Павел Порядин из московского «Спартака» и Иван Демидов из петербургского СКА признаны лучшими игроками седьмой недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте организации.

Источник: РИА "Новости"

Дорожко, признанный лучшим вратарем, помог команде одержать две победы в двух матчах. В среднем за игру он отразил 98,7% бросков при коэффициенте надежности 0,5. В матче с магнитогорским «Металлургом» вратарь оформил шатаут.

Лучшим защитником недели впервые в карьере стал Лямкин. Хоккеист набрал три очка (1 гол + 2 результативные передачи) в двух играх с показателем полезности «+4». В матче с «Металлургом» (5:0) Лямкин стал автором победной шайбы.

Порядин впервые в карьере признан лучшим форвардом. Он отметился шестью очками (3+3) в трех матчах при показателе полезности «+4». В игре с хабаровским «Амуром» (5:4) нападающий оформил дубль, одна из шайб стала победной.

Демидов во второй раз признан лучшим новичком. В его активе два очка (1+1) в двух матчах недели с показателем полезности «+4».

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