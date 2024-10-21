Путин предоставил гражданство канадскому хоккеисту «Динамо»

Пакетту 31 год, он выступает за столичное «Динамо» с 2023 года. До этого на протяжении сезона канадец представлял «Динамо» из Минска. Всего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) нападающий набрал 82 очка (50 голов и 32 результативные передачи) в 144 матчах.