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Путин предоставил гражданство канадскому хоккеисту «Динамо»

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство канадскому хоккеисту московского «Динамо» Седрику Пакетту, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: Спорт РИА Новости

«В соответствии с пунктом “а” статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: принять в гражданство Российской Федерации Пакетта Седрика, родившегося 13 августа 1993 года в Канаде», — говорится в документе.

Пакетту 31 год, он выступает за столичное «Динамо» с 2023 года. До этого на протяжении сезона канадец представлял «Динамо» из Минска. Всего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) нападающий набрал 82 очка (50 голов и 32 результативные передачи) в 144 матчах.

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Пакетт выступал за клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг», с которым в 2020 году завоевал Кубок Стэнли, а также «Оттаву Сенаторз», «Каролину Харрикейнз» и «Монреаль Канадиенс».

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