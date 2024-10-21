«Адмирал» отыгрался с 0:3 и победил «Спартак» в матче КХЛ

Встреча во Владивостоке завершилась победой хозяев со счетом 4:3 (0:2, 2:1, 1:0, 1:0). В составе «красно-белых» шайбы забросили Николай Голдобин (1-я минута), Андрей Миронов (9) и Адам Ружичка (28). У хозяев отличились Егор Петухов (31), Иван Муранов (31), Кирилл Петьков (56) и Георгий Солянников (62).
Дальневосточный клуб с 19 очками поднялся на четвертую строчку в таблице Восточной конференции. «Спартак» (25 очков) занимает второе место на Западе.
В следующем матче «Адмирал» 25 октября сыграет на выезде с казанским «Ак Барсом», «красно-белые» в тот же день примут петербургский СКА.