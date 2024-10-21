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«Адмирал» отыгрался с 0:3 и победил «Спартак» в матче КХЛ

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Владивостокский «Адмирал» обыграл в овертайме московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ),

Источник: https://vk.com/hcadmiral

Встреча во Владивостоке завершилась победой хозяев со счетом 4:3 (0:2, 2:1, 1:0, 1:0). В составе «красно-белых» шайбы забросили Николай Голдобин (1-я минута), Андрей Миронов (9) и Адам Ружичка (28). У хозяев отличились Егор Петухов (31), Иван Муранов (31), Кирилл Петьков (56) и Георгий Солянников (62).

Дальневосточный клуб с 19 очками поднялся на четвертую строчку в таблице Восточной конференции. «Спартак» (25 очков) занимает второе место на Западе.

В следующем матче «Адмирал» 25 октября сыграет на выезде с казанским «Ак Барсом», «красно-белые» в тот же день примут петербургский СКА.

Адмирал
4:3
0:2, 2:1, 1:0
ОТ
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 8
21.10.2024, 12:30 (МСК UTC+3)
Фетисов Арена
Главные тренеры
Леонид Тамбиев
Алексей Жамнов
Вратари
Андрей Мишуров
Патрик Рибар
1-й период
00:42
Николай Голдобин
(Михаил Мальцев)
07:53
Либор Шулак
08:39
Андрей Миронов
(Андрей Локтионов, Павел Порядин)
2-й период
26:02
Никита Сошников
27:36
Адам Ружичка
(Михаил Мальцев, Александр Пашин)
29:00
Александр Пашин
30:27
Егор Петухов
(Даниил Гутик, Никита Сошников)
30:47
Иван Муранов
(Джованни Фьоре)
31:36
Георгий Солянников
3-й период
55:48
Кирилл Петьков
(Джек Родуолд, Либор Шулак)
Овертайм
60:00
Вениамин Королев
61:17
Георгий Солянников
Статистика
6
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
2
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Адмирал
Спартак
КХЛ: таблица и календарь