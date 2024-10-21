ЦСКА проиграл шесть последних матчей из семи. Кто виноват: главный тренер или менеджмент?

Илья Воробьев не так часто, но все равно вспоминает о том, что у него новая команда, которой надо дать время для того, чтобы все встало на свои места. Но когда тренер говорит подобные вещи, он должен быть очень уверен в себе. И своей уверенностью заражать других. Но если отнестись к словам специалиста хладнокровно, то особо и не понятно, на что рассчитывать.