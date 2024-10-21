Квартальнов достиг отметки в 900 матчей в КХЛ в тренерской карьере

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Возглавляющий минское «Динамо» Дмитрий Квартальнов достиг отметки в 900 матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в тренерской карьере.
Юбилейной для Квартальнова стала домашняя игра «Динамо» против астанинского «Барыса», которая проходит в понедельник в Минске.
Квартальнов стал первым тренером в истории КХЛ, сумевшим провести в лиге 900 матчей. В предыдущих 899 играх его команды одержали 558 побед. До минчан Квартальнов возглавлял череповецкую «Северсталь», новосибирскую «Сибирь», московский ЦСКА, ярославский «Локомотив» и казанский «Ак Барс».
Квартальнов трижды становился победителем регулярного чемпионата КХЛ (сезоны 2014/15, 2015/16, 2016/17).