Квартальнов достиг отметки в 900 матчей в КХЛ в тренерской карьере

Квартальнов стал первым тренером в истории КХЛ, сумевшим провести в лиге 900 матчей. В предыдущих 899 играх его команды одержали 558 побед. До минчан Квартальнов возглавлял череповецкую «Северсталь», новосибирскую «Сибирь», московский ЦСКА, ярославский «Локомотив» и казанский «Ак Барс».