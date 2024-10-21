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Квартальнов достиг отметки в 900 матчей в КХЛ в тренерской карьере

Главный тренер минского «Динамо» Квартальнов достиг отметки в 900 матчей в КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Возглавляющий минское «Динамо» Дмитрий Квартальнов достиг отметки в 900 матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в тренерской карьере.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 8, 21.10.2024, 19:10
Динамо Мн
1
Барыс
0

Юбилейной для Квартальнова стала домашняя игра «Динамо» против астанинского «Барыса», которая проходит в понедельник в Минске.

Квартальнов стал первым тренером в истории КХЛ, сумевшим провести в лиге 900 матчей. В предыдущих 899 играх его команды одержали 558 побед. До минчан Квартальнов возглавлял череповецкую «Северсталь», новосибирскую «Сибирь», московский ЦСКА, ярославский «Локомотив» и казанский «Ак Барс».

Квартальнов трижды становился победителем регулярного чемпионата КХЛ (сезоны 2014/15, 2015/16, 2016/17).

Динамо Мн
Барыс
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