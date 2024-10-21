Хет-трик Григоренко помог СКА разгромить «Витязь» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в подмосковной Балашихе, завершилась со счетом 8:1 (0:0, 3:1, 5:0) в пользу гостей, в составе которых три шайбы забросил Михаил Григоренко (38, 42, 47-я минуты), также отличились Сергей Толчинский (30), Тони Деанджело (32), Василий Глотов (41), Григорий Кузьмин (42) и Михаил Воробьев (59). Гол хозяев на счету Дерека Барака (34).