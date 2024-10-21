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Хет-трик Григоренко помог СКА разгромить «Витязь» в матче КХЛ

Хет-трик Григоренко помог СКА разгромить «Витязь» в выездном матче КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Петербургский СКА на выезде разгромил подмосковный «Витязь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в подмосковной Балашихе, завершилась со счетом 8:1 (0:0, 3:1, 5:0) в пользу гостей, в составе которых три шайбы забросил Михаил Григоренко (38, 42, 47-я минуты), также отличились Сергей Толчинский (30), Тони Деанджело (32), Василий Глотов (41), Григорий Кузьмин (42) и Михаил Воробьев (59). Гол хозяев на счету Дерека Барака (34).

СКА одержал четвертую победу кряду и идет на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 25 очков. «Витязь» с 18 очками располагается на девятой позиции.

Витязь
1:8
0:0, 1:3, 0:5
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 8
21.10.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена Балашиха
Главные тренеры
Павел Десятков
Роман Ротенберг
Вратари
Максим Дорожко
(Дмитрий Шикин)
Артемий Плешков
1-й период
10:08
Дерек Барак
16:27
Михаил Воробьев
2-й период
21:25
Никита Зайцев
27:00
Дин Стюарт
29:20
Сергей Толчинский
(Владимир Алистров, Василий Глотов)
31:08
Энтони Деанджело
(Евгений Кузнецов, Иван Демидов)
33:54
Дерек Барак
(Иван Чехович, Егор Рыков)
37:25
Михаил Григоренко
(Владимир Алистров)
3-й период
40:54
Василий Глотов
(Никита Зайцев, Владимир Алистров)
41:11
Андрей Чивилев
41:17
Михаил Григоренко
(Евгений Кузнецов, Сергей Плотников)
41:53
Григорий Кузьмин
(Михаил Воробьев, Сергей Толчинский)
46:52
Михаил Григоренко
(Захар Бардаков)
58:13
Михаил Воробьев
(Сергей Толчинский, Григорий Кузьмин)
Статистика
6
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Витязь
СКА
КХЛ: таблица и календарь