Главный тренер СКА Ротенберг прокомментировал разгромную победу над «Витязем»

— Помню ваш спич про Фергюсона и «золотую» замену. Можно сказать, что вы так здорово подготовили Воробьёва, что это получился вариант питерского Сульшера?

— Если сравнивать с таким великим игроком, который в каждой игре забивал, то надо к этому стремиться. В каждой игре максимально дорожить моментами и забивать голы. Дай бог, в следующей игре наши ребята сыграют лучше, чем сегодня, и ещё более ответственно отнесутся к своим голевым моментам, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.