«Металлург» нанес «Куньлуню» третье поражение подряд в КХЛ

Минское «Динамо» уступило дома астанинскому «Барысу» со счетом 1:2 (1:0, 0:1, 0:1) в матче, который стал 900-м в КХЛ в тренерской карьере Дмитрия Квартальнова, возглавляющего белорусскую команду. Победную шайбу забросил Кирилл Панюков за 30 секунд до финальной сирены, также у гостей отличился Алихан Омирбеков (35). У хозяев шайбу забросил Кристофер Тирни (19).