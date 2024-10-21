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«Металлург» нанес «Куньлуню» третье поражение подряд в КХЛ

Действующий чемпион «Металлург» переиграл «Куньлунь Ред Стар» в матче КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Действующий чемпион КХЛ магнитогорский «Металлург» переиграл на выезде китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата.

Встреча прошла в понедельник в подмосковных Мытищах и завершилась со счетом 4:2 (1:1, 2:1, 1:0) в пользу гостей. У «Магнитки» отличились Дмитрий Силантьев (19-я минута), Скотт Уилсон (21), Данила Юров (22) и Макар Хабаров (49). У хозяев шайбы забросили Томаш Юрчо (10) и Дэнни О’Риган (21).

«Металлург» набрал 20 очков и поднялся на третье место в таблице Восточной конференции КХЛ, «Куньлунь» потерпел третье поражение подряд и идет последним, 11-м на Западе (13).

Минское «Динамо» уступило дома астанинскому «Барысу» со счетом 1:2 (1:0, 0:1, 0:1) в матче, который стал 900-м в КХЛ в тренерской карьере Дмитрия Квартальнова, возглавляющего белорусскую команду. Победную шайбу забросил Кирилл Панюков за 30 секунд до финальной сирены, также у гостей отличился Алихан Омирбеков (35). У хозяев шайбу забросил Кристофер Тирни (19).

«Барыс» победил «Динамо» в гостях впервые с 2019 года, набрал 9 очков и остается на последнем, 12-м месте на Востоке. Минчане (19 очков) идут на восьмой строчке на Западе.

Куньлунь РС
2:4
1:1, 1:2, 0:1
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Неделя 8
21.10.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена Мытищи
Главные тренеры
Михаил Кравец
Андрей Разин
Вратари
Джереми Смит
Илья Набоков
1-й период
09:49
Томаш Юрчо
(Джейден Хальбгевакс)
12:15
Робин Пресс
18:17
Дмитрий Силантьев
(Денис Зернов, Роман Канцеров)
2-й период
20:00
Иан Маккошен
20:29
Скотт Уилсон
(Робин Пресс, Даниил Вовченко)
20:54
Дэнни О`Риган
(Иан Маккошен, Адам Кленденинг)
21:16
Данила Юров
(Макар Хабаров, Никита Михайлис)
25:58
Владислав Еременко
34:05
Тайлер Граовац
3-й период
42:07
Адам Кленденинг
48:08
Алексей Кожевников
48:22
Макар Хабаров
(Скотт Уилсон, Александр Петунин)
Статистика
8
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Кулаков
(Россия, Тверь)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Металлург Мг
Куньлунь РС
КХЛ: таблица и календарь