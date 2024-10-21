«Металлург» нанес «Куньлуню» третье поражение подряд в КХЛ

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Действующий чемпион КХЛ магнитогорский «Металлург» переиграл на выезде китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата.
Встреча прошла в понедельник в подмосковных Мытищах и завершилась со счетом 4:2 (1:1, 2:1, 1:0) в пользу гостей. У «Магнитки» отличились Дмитрий Силантьев (19-я минута), Скотт Уилсон (21), Данила Юров (22) и Макар Хабаров (49). У хозяев шайбы забросили Томаш Юрчо (10) и Дэнни О’Риган (21).
«Металлург» набрал 20 очков и поднялся на третье место в таблице Восточной конференции КХЛ, «Куньлунь» потерпел третье поражение подряд и идет последним, 11-м на Западе (13).
Минское «Динамо» уступило дома астанинскому «Барысу» со счетом 1:2 (1:0, 0:1, 0:1) в матче, который стал 900-м в КХЛ в тренерской карьере Дмитрия Квартальнова, возглавляющего белорусскую команду. Победную шайбу забросил Кирилл Панюков за 30 секунд до финальной сирены, также у гостей отличился Алихан Омирбеков (35). У хозяев шайбу забросил Кристофер Тирни (19).
«Барыс» победил «Динамо» в гостях впервые с 2019 года, набрал 9 очков и остается на последнем, 12-м месте на Востоке. Минчане (19 очков) идут на восьмой строчке на Западе.