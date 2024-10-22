«Салавату Юлаеву» объявили предостережение из-за долгов по зарплате

Сообщается, что такую меру профилактики нарушения обязательных требований трудового законодательства надзорный орган применил в связи с опубликованной в СМИ информацией о невыплате игрокам хоккейного клуба заработной платы за сентябрь 2024 года. Предостережение направлено в целях недопущения впредь работодателем подобных нарушений трудового законодательства.