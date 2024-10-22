«Салавату Юлаеву» объявили предостережение из-за долгов по зарплате

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Государственная инспекция труда по Республике Башкортостан объявила предостережение уфимскому клубу Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев», сообщается на сайте ведомства.
Сообщается, что такую меру профилактики нарушения обязательных требований трудового законодательства надзорный орган применил в связи с опубликованной в СМИ информацией о невыплате игрокам хоккейного клуба заработной платы за сентябрь 2024 года. Предостережение направлено в целях недопущения впредь работодателем подобных нарушений трудового законодательства.
«Ранее клуб уже допускал возникновение задолженности по зарплате, за что должностное лицо — генеральный директор АНО “ХК “Салават Юлаев” привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ”, — говорится в сообщении.