Чемпион НХЛ стал россиянином! Еще один легионер «Динамо» получил гражданство РФ

«Если он решил стать гражданином РФ и прошёл все процедуры, президент подписал указ, нужно только уважать это решение. В чём здесь злоупотребление? Если человек решил стать гражданином России, мы это приветствуем.



Я считаю, что вот эти мнения в прессе про злоупотребления — это не совсем правильно. Ну какое злоупотребление! У нас свободная страна! Это раньше были большевики и меньшевики, но даже тогда была конкуренция между ними. Сейчас каждый вправе подать запрос на получение российского гражданства, и, если он прошёл эту процедуру, значит, у него всё в порядке, он полноценный гражданин России. Мы можем его только поздравить с этим», — прокомментировал появление нового гражданина РФ Роман Ротенберг.