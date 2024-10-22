Антон Курьянов впервые прокомментировал своё увольнение с поста генменеджера

Напомним, что исполнять обязанности генерального менеджера будет Евгений Забуга. Курьянов занимал пост генменеджера с апреля 2023 года, сменив на этой должности Рашида Хабибулина. За это время «Авангард» дошёл до четвертьфинала Кубка Гагарина, а в нынешнем сезоне после 13 матчей регулярного чемпионата занимает девятое место в Восточной конференции КХЛ.