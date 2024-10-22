Антон Курьянов впервые прокомментировал своё увольнение с поста генменеджера

Тренер омского ХК «Авангард» Антон Курьянов впервые после увольнения с должности генерального менеджера клуба прокомментировал причины этого решения. Об этом он рассказал корреспонденту издания «Чемпионат».
«Так решили в руководстве клуба. Я работаю там, где больше полезен, где нужен “Авангарду” на данный момент», — отметил Курьянов.
Напомним, что исполнять обязанности генерального менеджера будет Евгений Забуга. Курьянов занимал пост генменеджера с апреля 2023 года, сменив на этой должности Рашида Хабибулина. За это время «Авангард» дошёл до четвертьфинала Кубка Гагарина, а в нынешнем сезоне после 13 матчей регулярного чемпионата занимает девятое место в Восточной конференции КХЛ.
Антон Курьянов также сообщил, что американский нападающий Коул Кэсселс продолжает оставаться в команде.