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Антон Курьянов впервые прокомментировал своё увольнение с поста генменеджера

Он отметил, что работает там, где приносит больше пользы команде.

Источник: Om1 Омск

Тренер омского ХК «Авангард» Антон Курьянов впервые после увольнения с должности генерального менеджера клуба прокомментировал причины этого решения. Об этом он рассказал корреспонденту издания «Чемпионат».

«Так решили в руководстве клуба. Я работаю там, где больше полезен, где нужен “Авангарду” на данный момент», — отметил Курьянов.

Напомним, что исполнять обязанности генерального менеджера будет Евгений Забуга. Курьянов занимал пост генменеджера с апреля 2023 года, сменив на этой должности Рашида Хабибулина. За это время «Авангард» дошёл до четвертьфинала Кубка Гагарина, а в нынешнем сезоне после 13 матчей регулярного чемпионата занимает девятое место в Восточной конференции КХЛ.

Антон Курьянов также сообщил, что американский нападающий Коул Кэсселс продолжает оставаться в команде.