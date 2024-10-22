«Салават Юлаев» по буллитам обыграл «Сочи» в КХЛ

Встреча в Уфе завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. У уфимцев отличились Джошуа Ливо (12-я минута) и Нэйтан Тодд (28). В составе сочинцев шайбы забросили Данил Авершин (28) и Даниил Сероух (39). Победный буллит на счету Шелдона Ремпала.
Нападающий «Сочи» Артур Тянулин отметился голевой передачей и установил рекорд клуба по серии результативных матчей. Он набирает очки (4 гола + 10 передач) на протяжении 10 матчей, до него рекорд принадлежал Андрею Костицыну (9 игр).
Уфимцы, набрав 18 очков в 15 матчах, занимают восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сочи» с 16 очками после 18 встреч располагается на 10-й строчке на Западе.
В следующем матче «Салават Юлаев» 24 октября примет нижегородское «Торпедо», сочинцы в тот же день на выезде сыграют с нижнекамским «Нефтехимиком».