«Салават Юлаев» по буллитам обыграл «Сочи» в КХЛ

Встреча в Уфе завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. У уфимцев отличились Джошуа Ливо (12-я минута) и Нэйтан Тодд (28). В составе сочинцев шайбы забросили Данил Авершин (28) и Даниил Сероух (39). Победный буллит на счету Шелдона Ремпала.