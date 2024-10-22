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«Салават Юлаев» по буллитам обыграл «Сочи» в КХЛ

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» в серии буллитов обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: https://vk.com/hcsalavat

Встреча в Уфе завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. У уфимцев отличились Джошуа Ливо (12-я минута) и Нэйтан Тодд (28). В составе сочинцев шайбы забросили Данил Авершин (28) и Даниил Сероух (39). Победный буллит на счету Шелдона Ремпала.

Нападающий «Сочи» Артур Тянулин отметился голевой передачей и установил рекорд клуба по серии результативных матчей. Он набирает очки (4 гола + 10 передач) на протяжении 10 матчей, до него рекорд принадлежал Андрею Костицыну (9 игр).

Уфимцы, набрав 18 очков в 15 матчах, занимают восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сочи» с 16 очками после 18 встреч располагается на 10-й строчке на Западе.

В следующем матче «Салават Юлаев» 24 октября примет нижегородское «Торпедо», сочинцы в тот же день на выезде сыграют с нижнекамским «Нефтехимиком».

Салават Юлаев
3:2
1:0, 1:2, 0:0, 0:0
Б
Сочи
Хоккей, КХЛ, Неделя 8
22.10.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена, 8064 зрителя
Главные тренеры
Виктор Козлов
Сергей Зубов
Вратари
Семен Вязовой
Сергей Иванов
1-й период
11:29
Джош Ливо
(Алексей Василевский, Александр Шаров)
16:53
Илья Федотов
2-й период
23:26
Никита Баклашев
27:14
Данил Авершин
(Даниил Сероух, Никита Баклашев)
27:51
Нэйтан Тодд
(Михаил Науменков, Григорий Панин)
34:14
Артур Тянулин
38:03
Александр Комаров
38:53
Даниил Сероух
(Артур Тянулин, Денис Венгрыжановский)
3-й период
51:39
Андрей Никонов
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Шелдон Ремпал
(Салават Юлаев)
Статистика
2
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Бондарь
(Россия, Магнитогорск)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Салават Юлаев
Сочи
КХЛ: таблица и календарь