Дубль Кадейкина принёс «Трактору» победу над «Авангардом» в Омске

Уже на третьей минуте матча счёт открыл нападающий «Трактора» Александр Кадейкин с передачи Семёна Дер-Аргучинцева. Через полторы минуты Павел Коледов сравнял счёт в матче. В середине второго периода Семён Дер-Аргучинцев вновь вывел гостей вперёд. В середине третьего периода Кадейкин оформил дубль. Через минуту Алексей Макеев сократил отставание в счёте до минимума. Владимир Ткачёв в конце третьего периода забил гол в пустые ворота. «Авангард» вновь сократил отставание в счёте благодаря голу Семёна Чистякова, но на большее омичей не хватило.