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Дубль Кадейкина принёс «Трактору» победу над «Авангардом» в Омске

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и «Трактором».

Источник: Чемпионат.com

Победу одержали челябинцы со счётом 4:3.

Уже на третьей минуте матча счёт открыл нападающий «Трактора» Александр Кадейкин с передачи Семёна Дер-Аргучинцева. Через полторы минуты Павел Коледов сравнял счёт в матче. В середине второго периода Семён Дер-Аргучинцев вновь вывел гостей вперёд. В середине третьего периода Кадейкин оформил дубль. Через минуту Алексей Макеев сократил отставание в счёте до минимума. Владимир Ткачёв в конце третьего периода забил гол в пустые ворота. «Авангард» вновь сократил отставание в счёте благодаря голу Семёна Чистякова, но на большее омичей не хватило.

«Трактор» одержал четвёртую победу подряд и во второй раз в сезоне обыграл омский «Авангард».

Авангард
3:4
1:1, 0:1, 2:2
Трактор
Хоккей, КХЛ, Неделя 8
23.10.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена
Главные тренеры
Сергей Звягин
Бенуа Гру
Вратари
Павел Хомченко
(Павел Хомченко, Павел Хомченко)
Закари Фукале
1-й период
00:33
Семен Дер-Аргучинцев
02:45
Александр Кадейкин
(Семен Дер-Аргучинцев)
04:07
Павел Коледов
(Рид Буше)
17:48
Артем Блажиевский
2-й период
23:06
Владимир Жарков
28:53
Сергей Бойков
29:16
Семен Дер-Аргучинцев
(Григорий Дронов, Максим Шабанов)
34:51
Стивен Кэмпфер
3-й период
40:22
Линден Вей
46:10
Стивен Кэмпфер
49:42
Илья Рейнгардт
49:48
Александр Кадейкин
(Дилан Сикьюра, Стивен Кэмпфер)
50:43
Алексей Макеев
51:31
Андрей Светлаков
58:05
Владимир Ткачев
59:20
Семен Чистяков
(Дамир Шарипзянов, Линден Вей)
Статистика
6
Штрафное время
12
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Авангард
Трактор
КХЛ: таблица и календарь