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Барыс совершил сенсацию в КХЛ и одержал вторую победу подряд

«Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ одержал сенсационную победу над одним из лидеров турнира — обыграл «Сибирь» и выиграл второй матч подряд, сообщают Vesti.kz.

Источник: ХК "Барыс"

Матч турнира в Новосибирске завершился со счетом 3:1 в пользу команды Галыма Мамбеталиева. Гости открыли счет на седьмой минуте встречи во время розыгрыша численного большинства: пушечным броском отметился Адиль Бекетаева.

Тут нужно заметить, что именно «Сибирь» лидирует в турнире по розыгрышу численного преимущества (34,1 процента), а «Барыс» — один из аутсайдеров по нейтрализации (76,4 процента).

Проще говоря, «Сибирь» реализует каждое третье большинство, а «Барыс» — три из четырех. На 30-й минуте статистика подтвердилась: Максим Карпов сравнял счет в матче — 1:1. Новосибирцы разыгрывали третье большинство в матче.

Решающим в матче стал третий период, где успешнее сыграл «Барыс». Сначала Антон Бурдасов (47 минута) вывел команду из Астаны вперед, а за девять секунд до финальной сирены Иван Николишин отличился точным броском по пустым воротам.

Добавим, что «Барыс» при Мамбеталиева выиграл второй матч подряд. Ранее астанчане нанесли на выезде поражение минскому «Динамо».

Астанчане набрали 11 очков и занимают 12 место в Восточной конференции. У «Сибири» 19 баллов и четвертая строчка. 29 октября «Барыс» начнет домашнюю серию встречей с китайским «Куньлунем».

Сибирь
1:3
0:1, 1:0, 0:2
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 8
23.10.2024, 15:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев
Галым Мамбеталиев
Вратари
Антон Красоткин
(Антон Красоткин)
Никита Бояркин
1-й период
04:47
Дмитрий Овчинников
06:43
Адиль Бекетаев
(Антон Бурдасов)
10:13
Иван Николишин
2-й период
24:20
11881
27:12
Бейбарыс Оразов
29:04
Максим Карпов
(Егор Аланов, Владислав Кара)
3-й период
46:40
Антон Бурдасов
(Иван Николишин)
48:06
Энди Андреофф
54:32
Тэйлор Бек
57:26
Илья Хохлов
59:51
Иван Николишин
Статистика
6
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сибирь
Барыс
КХЛ: таблица и календарь