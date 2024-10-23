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Гол Гусева помог московскому «Динамо» обыграть «Автомобилист» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги межжу «Автомобилистом» и московским «Динамо».

Источник: Чемпионат.com

Победу в упорной игре одержали гости со счётом 2:1.

На пятой минуте матч голом в большинстве счёт открыл Никита Гусев, которому ассистировали Бреннан Менелл и Джордан Уил. На девятой минуте Артём Чернов с передач Даниила Пыленкова и Максима Джиошвили удвоил преимущество гостей. После этого Владимир Галкин уступил место Евгению Аликину в воротах «Автомобилиста».

В начале второго периода Анатолий Голышев с передач Ника Меркли и Ника Эберта размочил счёт в матче. Больше команды не смогли поразить ворота друг друга.

Автомобилист
1:2
0:2, 1:0, 0:0
Динамо М
Хоккей, КХЛ, Неделя 8
23.10.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Уралец
Главные тренеры
Николай Заварухин
Алексей Кудашов
Вратари
Владимир Галкин
(Евгений Аликин)
Максим Моторыгин
1-й период
04:16
Сергей Зборовский
04:32
Никита Гусев
(Бреннан Менелл, Джордан Уил)
08:58
Артем Чернов
(Даниил Пыленков, Максим Джиошвили)
19:05
Кирилл Готовец
2-й период
20:13
Анатолий Голышев
(Ник Меркли, Ник Эберт)
28:51
Никита Гусев
29:59
Максим Денежкин
38:37
Кирилл Адамчук
3-й период
42:50
Анатолий Голышев
55:28
Седрик Пакетт
Статистика
6
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Автомобилист
Динамо М
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