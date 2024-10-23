Гол Гусева помог московскому «Динамо» обыграть «Автомобилист» в Екатеринбурге

На пятой минуте матч голом в большинстве счёт открыл Никита Гусев, которому ассистировали Бреннан Менелл и Джордан Уил. На девятой минуте Артём Чернов с передач Даниила Пыленкова и Максима Джиошвили удвоил преимущество гостей. После этого Владимир Галкин уступил место Евгению Аликину в воротах «Автомобилиста».