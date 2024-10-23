ЦСКА прервал серию из четырех поражений в КХЛ, разгромив «Амур»

Московский ЦСКА обыграл хабаровский «Амур» со счетом 7:0 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Шайбы забросили Прохор Полтапов (1-я минута), Егор Афанасьев (8, 39), Максим Мамин (10, 56), Руслан Исхаков (18) и Виталий Абрамов (51).
ЦСКА прервал серию из четырех поражений.
Армейцы набрали 23 очка в 19 матчах и расположились на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Амур» с 12 очками в 18 играх занимает 11-е место на Востоке.
В следующем матче ЦСКА 25 октября в гостях сыграет с «Куньлунем», «Амур» в тот же день на выезде встретится с ярославским «Локомотивом».