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ЦСКА прервал серию из четырех поражений в КХЛ, разгромив «Амур»

Встреча завершилась со счетом 7:0. Дубли сделали Егор Афанасьев и Максим Мамин.

Московский ЦСКА обыграл хабаровский «Амур» со счетом 7:0 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Шайбы забросили Прохор Полтапов (1-я минута), Егор Афанасьев (8, 39), Максим Мамин (10, 56), Руслан Исхаков (18) и Виталий Абрамов (51).

ЦСКА прервал серию из четырех поражений.

Армейцы набрали 23 очка в 19 матчах и расположились на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Амур» с 12 очками в 18 играх занимает 11-е место на Востоке.

В следующем матче ЦСКА 25 октября в гостях сыграет с «Куньлунем», «Амур» в тот же день на выезде встретится с ярославским «Локомотивом».

ЦСКА
7:0
4:0, 1:0, 2:0
Амур
Хоккей, КХЛ, Неделя 8
23.10.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 5245 зрителей
Главные тренеры
Илья Воробьев
Андрей Мартемьянов
Вратари
Иван Просветов
(Иван Просветов)
Игорь Бобков
(Игорь Бобков, Дмитрий Лозебников)
1-й период
00:14
Прохор Полтапов
(Максим Соркин)
04:28
Колби Уильямс
07:41
Егор Афанасьев
(Фредрик Классон, Руслан Исхаков)
09:22
Максим Мамин
(Никита Нестеров, Егор Фатеев)
17:28
Илья Талалуев
17:55
Руслан Исхаков
(Никита Седов, Егор Афанасьев)
2-й период
29:04
Кристиан Ярош
29:26
Александр Хохлачев
36:04
Вячеслав Грецкий
38:01
Егор Афанасьев
(Никита Седов, Руслан Исхаков)
39:05
Виктор Балдаев
3-й период
50:04
Виталий Абрамов
(Максим Соркин)
55:10
Максим Мамин
(Егор Фатеев)
59:12
Руслан Исхаков
Статистика
6
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Степучев
(Россия, Нефтекамск)
Главный судья
Эдуард Метальников
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
ЦСКА
Амур
КХЛ: таблица и календарь