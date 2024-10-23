СКА и ЦСКА уничтожили соперников, вторая победа «Барыса» подряд. Итоги дня в КХЛ

«Амур» перед матчем в Москве расстался с тренером нападающих Евгением Фёдоровым. Однако ни это решение, ни возвращение в состав Александра Хохлачёва не спасли «тигров» от кошмара на Автозаводской. Уже в первом периоде находившийся на спаде ЦСКА забросил четыре шайбы, и после этого «Амур» не смог даже статистику бросков накрутить. Первыми шайбами в сезоне отметились молчавшие до этого Егор Афанасьев и Максим Мамин, причём оба форварда оформили дубли.