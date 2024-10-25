Пустые трибуны, провальная игра, хоккеисты-тусовщики, мечтающие об отпуске. Нужен ли КХЛ такой клуб?

Говорят, что мы сейчас видим последствия битвы главного тренера с хоккеистами, которым совсем не нравится, что с них начали спрашивать как с профессионалов. Многие имеют опыт успешной борьбы с тренером в прошлом сезоне, тогда им удалось победить Виктора Игнатьева, который махнул рукой и прекратил попытки исправить коллектив. Но Кравец более упертый. Либо он, либо игроки. Тренер меняет капитана, выводит из состава некоторых не слишком искренних людей. Но у Кравца очень мало рычагов. У игроков «Куньлуня» гарантированные контракты, а у клуба нет денег на досрочные выплаты или на приглашение других. Так что это игра в одни ворота. Вот потому мы и видим невнятные матчи в последнее время.