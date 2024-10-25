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Минское «Динамо» одержало волевую победу над «Витязем»

Хоккеисты минского «Динамо» одержали волевую победу над «Витязем» в КХЛ.

Источник: ХК "Динамо" Минск

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Минское «Динамо» обыграло подмосковный «Витязь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая прошла в пятницу в Минске, завершилась со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) в пользу хозяев. Победу «Динамо» принесли шайбы Романа Горбунова (40-я минута) и Кристиана Хенкеля (57). У «Витязя» отличился Дмитрий Бучельников (12).

«Динамо», набрав 21 очко в 18 матчах, занимает восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции, где «Витязь» с 18 баллами после 19 встреч располагается на девятой позиции.

В следующем матче минчане в Ярославле встретятся с «Локомотивом» 27 октября, а «Витязь» в тот же день на выезде сыграет с нижегородским «Торпедо».

Результаты других матчей:

«Ак Барс» (Казань) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:0;

«Локомотив» (Ярославль) — «Амур» (Хабаровск) — 5:0.

Динамо Мн
2:1
0:1, 1:0, 1:0
Витязь
Хоккей, КХЛ, Неделя 8
25.10.2024, 19:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Павел Десятков
Вратари
Андрей Тихомиров
Максим Дорожко
(Максим Дорожко)
1-й период
09:41
Роман Горбунов
11:24
Никита Пышкайло
11:29
Дмитрий Бучельников
(Иван Чехович)
12:59
Сергей Калинин
15:28
Диллон Дюбе
2-й период
38:13
Руслан Педан
39:59
Роман Горбунов
(Джордан Гросс, Сэм Энас)
3-й период
51:22
Владимир Галузин
56:02
Кристиан Хенкель
(Ксавье Уэлле, Диллон Дюбе)
Статистика
6
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Динамо Мн
Витязь
КХЛ: таблица и календарь