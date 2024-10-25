Минское «Динамо» одержало волевую победу над «Витязем»

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Минское «Динамо» обыграло подмосковный «Витязь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в пятницу в Минске, завершилась со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) в пользу хозяев. Победу «Динамо» принесли шайбы Романа Горбунова (40-я минута) и Кристиана Хенкеля (57). У «Витязя» отличился Дмитрий Бучельников (12).
«Динамо», набрав 21 очко в 18 матчах, занимает восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции, где «Витязь» с 18 баллами после 19 встреч располагается на девятой позиции.
В следующем матче минчане в Ярославле встретятся с «Локомотивом» 27 октября, а «Витязь» в тот же день на выезде сыграет с нижегородским «Торпедо».
Результаты других матчей:
«Ак Барс» (Казань) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:0;
«Локомотив» (Ярославль) — «Амур» (Хабаровск) — 5:0.