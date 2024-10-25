Ротенберг о болельщиках «Спартака»: Матом орут всю игру. Лига должна вмешиваться

«Хочу сказать, когда матом орут всю игру — лига должна вмешиваться в эти вещи. Это неправильно. Дети сюда пришли маленькие, а люди матом орут всю игру. Давайте как-то разберемся. Нам нужны спонсоры, нам нужны адекватные болельщики», — сказал Ротенберг на флеш-интервью.