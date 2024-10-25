Как остановить такой СКА? Армейцы выдали лучшую игру сезона, а «Спартак» — сломался

Главный вопрос перед стартом сезона применительно к СКА звучит одинаково уже не первый год. Смогут ли армейцы максимально раскрыть собственный потенциал? В таком случае конкурентов у них и близко не будет. До кубковой весны еще очень много времени. Но матч в «Мегаспорте» дал понять, насколько велики возможности нынешнего СКА. Кажется, ни одна из его последних версий своей силой и близко не напоминала нынешнюю. Мотивированного «Спартака» при поддержке своих трибун хватило всего на 20 минут.