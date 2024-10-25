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Как остановить такой СКА? Армейцы выдали лучшую игру сезона, а «Спартак» — сломался

Яркий камбэк команды Ротенберга.

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

Главный вопрос перед стартом сезона применительно к СКА звучит одинаково уже не первый год. Смогут ли армейцы максимально раскрыть собственный потенциал? В таком случае конкурентов у них и близко не будет. До кубковой весны еще очень много времени. Но матч в «Мегаспорте» дал понять, насколько велики возможности нынешнего СКА. Кажется, ни одна из его последних версий своей силой и близко не напоминала нынешнюю. Мотивированного «Спартака» при поддержке своих трибун хватило всего на 20 минут.

Когда Роман Ротенберг после разгрома «Куньлуня» в среду заявил, что его команда провела не лучшую игру, победив 8:1, то эти слова воспринимались с большим удивлением. Но главный тренер СКА на фоне серии из пяти побед подряд не красовался. Первый период матча в против злого «Спартака» в этом убедил на сто процентов.

Фаворита из Санкт-Петербурга можно переигрывать даже в нынешнем состоянии. Для этого надо находиться в идеальном состоянии с первой и до последней минуты. Допустишь одну ошибку — можно уже не выплыть.

Красно-белые, добыв солидное преимущество в две шайбы, растеряли его всего за 27 секунд. СКА провалил первый период, но в его составе много личностей, которые могут в один момент перевернуть течение игры. Такого мастера, как Евгений Кузнецов, больше в лиге ни у кого нет. Он изящно разобрался с вратарем «Спартака» Дмитрием Николаевым и вернул свою команду к жизни.

При равном счете главный тренер хозяев Алексей Жамнов взял тайм-аут, попытавшись привести игроков в чувство при помощи великого и могучего. Резкие фразы, которые попали в трансляцию, стали предметом для обсуждения. Только дела красно-белых от этого лучше не стали.

«Спартак», один из лидеров сезона, под давлением гостей сломался, а оперативно провести ремонт Жамнову и его помощникам не удалось. Складывается впечатление, что в своей нынешней конфигурации команда достигла определенного потолка. Второй год подряд красно-белые тщетно пытаются решить одни и те же проблемы. На фоне потерявшихся лидеров эта задача кажется невыполнимой.

Для замаха на большие цели недостаточно выжимать максимум из имеющихся ресурсов. Необходимо качественное усиление, а не только сохранение имеющегося состава.

Автор: Михаил Зислис

Спартак
2:5
2:0, 0:3, 0:2
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 8
25.10.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Мегаспорт
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Роман Ротенберг
Вратари
Дмитрий Николаев
Егор Заврагин
1-й период
01:30
Евгений Кузнецов
08:32
Евгений Кузнецов
12:40
Павел Порядин
(Иван Морозов)
18:50
Егор Филин
(Даниэль Усманов)
2-й период
25:43
Евгений Кузнецов
(Сергей Плотников, Никита Зайцев)
26:10
Захар Бардаков
(Михаил Воробьев, Михаил Григоренко)
29:53
Иван Морозов
30:43
Василий Глотов
(Арсений Грицюк, Энтони Деанджело)
3-й период
42:14
Сергей Плотников
(Александр Никишин, Иван Демидов)
45:58
Данила Галенюк
(Захар Бардаков, Михаил Воробьев)
47:23
Энтони Деанджело
49:14
Александр Пашин
49:14
Сергей Плотников
53:36
Андрей Миронов
Статистика
6
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Спартак
СКА
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