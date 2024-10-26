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Канадский защитник Алекс Грант покинул «Барыс»

Пресс-служба «Барыса» сообщила о прекращении сотрудничества с Алексом Грантом.

Источник: Чемпионат.com

Контракт с канадским защитником расторгнут по инициативе клуба с выплатой компенсации.

В текущем регулярном чемпионате КХЛ Грант провёл два матча, за которые не отметился результативными действиями. Отметим, что соглашение с игроком обороны было подписано 4 октября 2024 года. Большую часть прошлого сезона 35-летний игрок обороны пропустил из-за травмы. На счету Гранта лишь восемь матчей в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2023/2024, в которых он отметился одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей.

Казахстанский клуб после 19 матчей набрал 11 очков и занимает последнее, 12-е место в таблице Востока.

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