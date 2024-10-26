Не трогайте фанатов! Они имеют право свободно высказываться

Роман Ротенберг на пресс-конференции сообщил, что, помимо кричалки про позор, слышал доносившийся с трибун мат. Если это правда, то применить санкции определённо стоило бы. Нельзя забывать, что хоккей — да и спорт вообще — это массовые мероприятия. На них ходят семьями, на него ходят с детьми. И у них есть право не слышать нецензурную лексику. Это именно тот момент, когда болельщикам действительно необходимо последить за своими словами. Мат и уж тем более матерные кричалки на таких мероприятиях — это то, чего не стоит допускать. Следовательно, фанаты, употребляющие его на матчах, должны быть готовы к санкциям.