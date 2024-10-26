В КХЛ назвали болельщиков «Спартака» самыми корректными в лиге

«У КХЛ есть регламент. Если есть заявление клуба, его рассматривают. А то что было вчера… Не слышал и не видел мата, чего-то противозаконного. Кричалка “СКА — позор российского хоккея”? Не слышал, меня не было на хоккее. Мне написали. Это же не мат. Бывают эмоции.



Но спартаковские болельщики, я считаю, сейчас самые корректные. На игры красно-белых ходит очень много болельщиков с детьми. Идет работа клуба с фанатами. Они сами видят, что у нас хорошая атмосфера на стадионе. Думаю, ничего не должно произойти, потому что все было корректно», — сказал Каменский «СЭ».