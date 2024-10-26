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В КХЛ назвали болельщиков «Спартака» самыми корректными в лиге

Вице-президент «Спартака» и КХЛ Валерий Каменский в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о кричалке «СКА — позор российского хоккея».

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

26 октября СКА обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата FONBET КХЛ — 5:2.

После игры главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг заявил, что болельщики красно-белых всю игру скандировали матерные кричалки и что такое происходит на каждом матче этой команды.

«У КХЛ есть регламент. Если есть заявление клуба, его рассматривают. А то что было вчера… Не слышал и не видел мата, чего-то противозаконного. Кричалка “СКА — позор российского хоккея”? Не слышал, меня не было на хоккее. Мне написали. Это же не мат. Бывают эмоции.

Но спартаковские болельщики, я считаю, сейчас самые корректные. На игры красно-белых ходит очень много болельщиков с детьми. Идет работа клуба с фанатами. Они сами видят, что у нас хорошая атмосфера на стадионе. Думаю, ничего не должно произойти, потому что все было корректно», — сказал Каменский «СЭ».

СКА одержал 6 побед подряд и занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 29 очков. «Спартак» с 25 баллами находится на 3-й строчке.

Спартак
2:5
2:0, 0:3, 0:2
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 8
25.10.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Мегаспорт, 9120 зрителей
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Роман Ротенберг
Вратари
Дмитрий Николаев
(Дмитрий Николаев)
Егор Заврагин
(Егор Заврагин)
1-й период
01:30
Евгений Кузнецов
08:32
Евгений Кузнецов
08:32
Евгений Кузнецов
12:40
Павел Порядин
(Иван Морозов)
18:50
Егор Филин
(Даниэль Усманов)
2-й период
25:43
Евгений Кузнецов
(Никита Зайцев, Сергей Плотников)
26:10
Захар Бардаков
(Михаил Григоренко, Михаил Воробьев)
29:53
Иван Морозов
30:43
Василий Глотов
(Арсений Грицюк, Энтони Деанджело)
3-й период
42:14
Сергей Плотников
(Александр Никишин, Иван Демидов)
45:58
Данила Галенюк
(Михаил Воробьев, Захар Бардаков)
47:23
Энтони Деанджело
49:14
Александр Пашин
49:14
Сергей Плотников
53:36
Андрей Миронов
Статистика
6
Штрафное время
10
4
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Спартак
СКА
КХЛ: таблица и календарь