Хоккейные клубы «Сибирь» и «Спартак» совершили обмен защитниками

32-летний Рукавишников провёл 589 матчей в КХЛ. Роман выступал за такие команды, как «Атлант», СКА, «Ак Барс», «Спартак» и набрал 98 (21+77) очков при показателе полезности «+80». В составе СКА дважды становился обладателем Кубка Гагарина в 2015 и 2017 годах. В нынешнем сезоне защитник выступал за «Химик» (ВХЛ), проведя 17 матчей и забросив одну шайбу при показателе полезности «+3».