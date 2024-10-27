КХЛ вынесла предупреждение Ротенбергу и призвала СКА принять меры

В пятницу СКА в Москве обыграл «Спартак» со счетом 5:2 и продлил победную серию в регулярном чемпионате до шести матчей. Болельщики команды хозяев по ходу игры скандировали «СКА — позор российского хоккея». После матча Ротенберг пожаловался на то, что московские болельщики «орали матом всю игру в присутствии детей на трибунах», и призвал КХЛ отреагировать на их поведение. «Спартак» в ответ на это направил письмо в лигу с просьбой дать оценку высказываниям Ротенберга.