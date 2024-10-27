КХЛ вынесла предупреждение Ротенбергу и призвала СКА принять меры

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) оштрафовала московский «Спартак» за скандирование болельщиками оскорбительных кричалок в матче со СКА, а также вынесла вынесла предупреждение тренеру петербуржцев Роману Ротенбергу за слова в адрес «красно-белых».
В пятницу СКА в Москве обыграл «Спартак» со счетом 5:2 и продлил победную серию в регулярном чемпионате до шести матчей. Болельщики команды хозяев по ходу игры скандировали «СКА — позор российского хоккея». После матча Ротенберг пожаловался на то, что московские болельщики «орали матом всю игру в присутствии детей на трибунах», и призвал КХЛ отреагировать на их поведение. «Спартак» в ответ на это направил письмо в лигу с просьбой дать оценку высказываниям Ротенберга.
«КХЛ осуждает поведение болельщиков “Спартака”. В соответствии с дисциплинарным регламентом принято решение наложить на “Спартак” денежный штраф. Также лига проведет консультации с руководителями “Спартака” и СКА по недопущению некорректных действий со стороны болельщиков обоих клубов. КХЛ приняла решение вынести предупреждение СКА и его главному тренеру Роману Ротенбергу о недопустимости подобного поведения», — говорится в заявлении КХЛ.
«Также лига рекомендует руководителям СКА обратить особое внимание на последовательную линию поведения главного тренера по дискредитации КХЛ и принять меры для недопущения подобного», — сказано в релизе.