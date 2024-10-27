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Уланов покинул тренерский штаб «Спартака»

Игорь Уланов покинул тренерский штаб хоккейного «Спартака».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Московский хоккейный клуб «Спартак» объявил о прекращении сотрудничества с тренером Игорем Улановым.

«Благодарим Игоря Сергеевича за работу в тренерском штабе московского “Спартака” и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении.

Уланов работал тренером защитников в «Спартаке». В пяти последних матчах команда пропускала минимум четыре шайбы за игру.

Специалист входил в тренерский штаб «Спартака» с января 2023 года. До этого он работал в «Спартаке» в сезоне-2015/16, после чего вернулся в 2018 году. В сезоне-2018/19 Уланов исполнял обязанности главного тренера команды.

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