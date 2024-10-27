«Амур» терпит катастрофу, «Авангард» взял важный реванш у чемпиона. Итоги дня в хоккее

«Ак Барс» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 22 очка за 17 матчей. «Адмирал» располагается там же на восьмой строчке, заработав 19 очков после 19 игр. Стоит заметить, что «Ак Барс» обыграл «Адмирал» во второй раз за последние несколько дней. Позавчера команда Анвара Гатиятулина была сильнее — 2:0.