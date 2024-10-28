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«Да я тебя…» Мостовой дал совет Ротенбергу после скандала с кричалками

Мостовой посоветовал Ротенбергу терпимее относиться к кричалкам фанатов.

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Главному тренеру петербургского хоккейного клуба СКА Роману Ротенбергу стоит спокойнее относиться к кричалкам болельщиков, заявил РИА Новости экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой.

Ротенберг 25 октября после матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (5:2) обвинил болельщиков московского клуба в использовании нецензурной лексики, а также призвал лигу обращать внимание на подобное поведение. «Спартак» же заявил, что подобные «истеричные заявления» тренера порочат КХЛ.

«Я тоже считаю, что это было привлечением внимания (со стороны Ротенберга). Я должен был идти на этот матч вместе с Романом Широковым, но у нас не получилось. После игры журналисты позвонили мне и сказали, что матом никто не кричал. Я понимаю, если бы там было что-то вроде “да пошел ты на…”, “да я тебя вы…”. Но, как мне сказали, подобных речовок не было. Какие-то кричалки, кому-то обидно. А что вы хотите? Это часть игры. Тем более когда ты на поле, то не слышишь ничего. Я на протяжении 20 лет играл в футбол. На трибунах, где сто тысяч человек, кто что только не кричал. Нужно относиться к этому терпимее», — сказал Мостовой.

Спартак
2:5
2:0, 0:3, 0:2
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 8
25.10.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Мегаспорт, 9120 зрителей
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Роман Ротенберг
Вратари
Дмитрий Николаев
(Дмитрий Николаев)
Егор Заврагин
(Егор Заврагин)
1-й период
01:30
Евгений Кузнецов
08:32
Евгений Кузнецов
08:32
Евгений Кузнецов
12:40
Павел Порядин
(Иван Морозов)
18:50
Егор Филин
(Даниэль Усманов)
2-й период
25:43
Евгений Кузнецов
(Никита Зайцев, Сергей Плотников)
26:10
Захар Бардаков
(Михаил Григоренко, Михаил Воробьев)
29:53
Иван Морозов
30:43
Василий Глотов
(Арсений Грицюк, Энтони Деанджело)
3-й период
42:14
Сергей Плотников
(Александр Никишин, Иван Демидов)
45:58
Данила Галенюк
(Михаил Воробьев, Захар Бардаков)
47:23
Энтони Деанджело
49:14
Александр Пашин
49:14
Сергей Плотников
53:36
Андрей Миронов
Статистика
6
Штрафное время
10
4
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
Спартак
КХЛ: таблица и календарь