«Да я тебя…» Мостовой дал совет Ротенбергу после скандала с кричалками

«Я тоже считаю, что это было привлечением внимания (со стороны Ротенберга). Я должен был идти на этот матч вместе с Романом Широковым, но у нас не получилось. После игры журналисты позвонили мне и сказали, что матом никто не кричал. Я понимаю, если бы там было что-то вроде “да пошел ты на…”, “да я тебя вы…”. Но, как мне сказали, подобных речовок не было. Какие-то кричалки, кому-то обидно. А что вы хотите? Это часть игры. Тем более когда ты на поле, то не слышишь ничего. Я на протяжении 20 лет играл в футбол. На трибунах, где сто тысяч человек, кто что только не кричал. Нужно относиться к этому терпимее», — сказал Мостовой.