«Локомотив» продлил соглашение с Игорем Никитиным на два сезона

Тренерскую карьеру Никитин начинал в омском клубе, возглавив «Авангард» в сезоне-2008/2009. Суммарно в Омске Никитин отработал три с половиной сезона, после чего вошёл в тренерский штаб «Сибири». Начиная с сезона-2014/2015, Игорь Никитин был тренером ЦСКА.
Напомним, он возглавил «Локомотив» в сентябре 2021 года после отставки Андрея Скабелки.
Под руководством Никитина в минувшем сезоне «Локомотив» дошёл до финала Кубка Гагарина, но уступил в серии с «Металлургом» 0−4. В текущем чемпионате КХЛ ярославская команда завоевала Кубок Открытия.
Сейчас «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.