«Локомотив» продлил соглашение с Игорем Никитиным на два сезона

Тренерскую карьеру Никитин начинал в омском клубе, возглавив «Авангард» в сезоне-2008/2009. Суммарно в Омске Никитин отработал три с половиной сезона, после чего вошёл в тренерский штаб «Сибири». Начиная с сезона-2014/2015, Игорь Никитин был тренером ЦСКА.