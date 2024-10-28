Леонид Вайсфельд назвал факторы успешной игры «Трактора» в этом сезоне КХЛ

Что касается их тренера Бенуа Гру. Тут такой момент присутствует. Если абстрагироваться от того, хороший он тренер или плохой он тренер, вопрос заключается в том, что он приехал сюда — и он здесь никого не знает, никаких подводных течений нет. Он просто приехал и занимается хоккеем. То есть он делают свою работу, то, что он знает и умеет, то, чем он занимался бо́льшую часть жизни. Как я вижу: пока стечение обстоятельств таково, что у них всё хорошо. И дай бог, чтобы у них и было всё хорошо. Другой вопрос в том, что это регулярка. А в плей-офф произойти всё что угодно может. Но на данном этапе они, конечно, играют хорошо, — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.