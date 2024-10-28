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«Автомобилист» и «Трактор» устроили праздник, СКА забил пять за период. Итоги дня в хоккее

«Амур» отправил в отставку Андрея Мартемьянова, а «Локомотив» продлил контракт с Игорем Никитиным.

Источник: Павел Табарчук, photo.khl.ru

28 октября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось две встречи. Коротко подводим итоги матчей и также рассказываем о других ключевых событиях, произошедших в понедельник в российской лиге.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 9, 28.10.2024, 17:00
Трактор
4
Автомобилист
5

Дубль Мэйсека помог «Автомобилисту» вырвать победу в упорном матче с «Трактором» в КХЛ

Состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались челябинский «Трактор» и екатеринбургский «Автомобилист». Команды играли на стадионе «Арена-Трактор» в Челябинске. «Автомобилист» одержал победу со счётом 5:4 (3:2, 1:2, 1:0).

В составе «Трактора» заброшенными шайбами отметились Григорий Дронов, Александр Шаров, Семён Дер-Аргучинцев, Андрей Светлаков. За «Автомобилист» забили Владимир Кузнецов, Брукс Мэйсек, оформивший дубль, Максим Осипов, Стефан Да Коста.

«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 32 очка за 21 матч. «Автомобилист» располагается там же на второй строчке, заработав 26 очков после 20 игр.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 9, 28.10.2024, 19:30
СКА
6
Сибирь
3

Гол Кузнецова помог СКА обыграть «Сибирь» и продлить серию побед до семи матчей

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались «Сибирь» и СКА. Команды играли в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге. СКА одержал победу со счётом 6:3 (0:0, 1:1, 5:2).

В составе «Сибири» заброшенными шайбами отметились Максим Карпов, Тейлор Бек, Георгий Белоусов. За СКА забили Василий Глотов, Евгений Кузнецов, Сергей Плотников, Михаил Григоренко, Арсений Грицюк, Захар Бардаков.

«Сибирь» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 19 очков за 19 матчей. СКА располагается на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 31 очко после 21 игры.

Андрей Мартемьянов покинул пост главного тренера «Амура»

Андрей Мартемьянов покинул пост главного тренера «Амура», сообщает пресс-служба хабаровского клуба. Сообщается, что стороны пришли к решению о досрочном расторжении контракта по соглашению сторон. В ближайшей игре с московским «Динамо» исполнять обязанности главного тренера «Амура» будет Виктор Костючёнок.

Мартемьянов возглавил «Амур» в мае 2023 года. Под его руководством команда вышла в плей-офф с восьмого места в Восточной конференции, уступив в первом раунде «Металлургу» в шести матчах. В текущем сезоне после 20 сыгранных встреч «Амур» занимает на Востоке 11-е место с 12 набранными очками, по потерянным очкам занимая последнее место в лиге.

«Локомотив» продлил соглашение с Игорем Никитиным на два сезона

Хоккейный клуб «Локомотив» продлил соглашение с главным тренером команды Игорем Никитиным на два сезона. Об этом сообщает пресс-служба ярославцев.

Тренерскую карьеру Никитин начинал в «Авангарде», возглавив омский клуб в сезоне-2008/2009. Суммарно в Омске Игорь Валерьевич отработал три с половиной сезона, после чего вошёл в тренерский штаб «Сибири». Начиная с сезона-2014/2015, Никитин был тренером ЦСКА.

Напомним, Никитин возглавил «Локомотив» в сентябре 2021 года после отставки Андрея Скабелки. Под руководством Игоря Валерьевича в минувшем сезоне «Локомотив» дошёл до финала Кубка Гагарина, но уступил в серии с «Металлургом» 0−4. В текущем чемпионате КХЛ ярославская команда завоевала Кубок Открытия.

Денис Лутченко

Автомобилист
Трактор
СКА
Сибирь
Амур
Локомотив
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