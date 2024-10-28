«Автомобилист» и «Трактор» устроили праздник, СКА забил пять за период. Итоги дня в хоккее

Мартемьянов возглавил «Амур» в мае 2023 года. Под его руководством команда вышла в плей-офф с восьмого места в Восточной конференции, уступив в первом раунде «Металлургу» в шести матчах. В текущем сезоне после 20 сыгранных встреч «Амур» занимает на Востоке 11-е место с 12 набранными очками, по потерянным очкам занимая последнее место в лиге.