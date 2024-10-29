Роман Ротенберг рассказал, почему СКА не меняет вратаря Никиту Серебрякова

— Знаете, мне рассказывал Владислав Третьяк, как его тренировал Анатолий Тарасов. И поверьте мне, мы так далеко не тренируем наших вратарей, как тренировали Третьяка. То есть это вплоть до потери сознания. Каждая тренировка — до потери сознания. И это даёт результат. Были другие времена. Ну Тарасов же нашёл Третьяка, он его сам нашёл, сам его тренировал. В то время не было тренеров вратарей, тренеров защитников, тренеров нападающих.