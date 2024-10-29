«Считаю, что я в порядке, лучший в мире». Евгений Кузнецов — о своей игре за СКА

— Я считаю, что я в порядке. Лучший в мире (смеётся)! Но вообще я никогда в карьере не гнался за голами, передачами. Вот команда выигрывает — это да, это самое главное. Знаю, что вот Васе (Глотову) важно забивать, он стремится к этому. Приятно смотреть, когда человек много работает, нацелен на голы и у него получается. Это мотивирует остальных партнёров, — приводит слова Кузнецова «Матч ТВ».