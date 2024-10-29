КХЛ объявила о переносе матча «Барыс» — «Автомобилист»

«В связи с обращением ХК “Автомобилист” и по согласованию с ХК “Барыс” Лига в соответствии с п. 1 ст. 56 Спортивного регламента КХЛ перенесла матч № 456 “Барыс” — “Автомобилист” с 3 января 2025 года на 7 января 2025 года», — говорится в сообщении на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.