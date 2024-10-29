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КХЛ объявила о переносе матча «Барыс» — «Автомобилист»

КХЛ объявила о переносе встречи «Барыс» — «Автомобилист», которая должна был состояться 3 января 2025 года. Матч перенесён на 7 января.

Источник: КХЛ

«В связи с обращением ХК “Автомобилист” и по согласованию с ХК “Барыс” Лига в соответствии с п. 1 ст. 56 Спортивного регламента КХЛ перенесла матч № 456 “Барыс” — “Автомобилист” с 3 января 2025 года на 7 января 2025 года», — говорится в сообщении на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Барыс» после 19 проведённых матчей занимает последнее место в общей таблице Континентальной хоккейной лиги. «Автомобилист» в текущем сезоне провёл 20 матчей и на данный момент занимает вторую строчку в таблице Восточной конференции КХЛ.

Автомобилист
Барыс
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