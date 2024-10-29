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«Салават Юлаев» одержал третью победу подряд, обыграв «Адмирал» на своей площадке

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Салаватом Юлаевым» и владивостокским «Адмиралом». Победу одержали хоккеисты уфимской команды со счётом 2:1.

Источник: salavat.ru

На четвёртой минуте матча голом в формате «5 на 3» счёт открыл нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо с передачи Александра Шарова. На первой минуте второго периода удвоил преимущество хозяев Шелдон Ремпал с передачи Нэйтана Тодда. Голкипер уфимской команды Семён Вязовой получил в конце третьего периода двойной малый штраф за удар концом клюшки. «Адмирал» реализовал большинство, отличился Никита Сошников.

Таким образом, «Салават Юлаев» одержал третью победу подряд. «Адмирал» потерпел третье поражение кряду.

Салават Юлаев
2:1
1:0, 1:0, 0:1
Адмирал
Хоккей, КХЛ, Неделя 9
29.10.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена
Главные тренеры
Виктор Козлов
Леонид Тамбиев
Вратари
Семен Вязовой
Василий Демченко
1-й период
02:44
Даниил Гутик
03:36
Джек Родуолд
03:58
Джош Ливо
(Александр Шаров)
09:32
Кирилл Петьков
2-й период
20:44
Шелдон Ремпал
(Нэйтан Тодд)
21:06
Александр Шаров
35:07
Григорий Панин
3-й период
43:03
Михаил Науменков
49:00
Семен Ручкин
56:53
Семен Вязовой
57:07
Никита Сошников
(Павел Шэн, Даниил Гутик)
Статистика
8
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Салават Юлаев
Адмирал
КХЛ: таблица и календарь