Вадим Шипачёв стал лучшим бомбардиром в истории КХЛ

Напомним, Шипачёв также установил рекорд по сыгранным матчам в лиге, обогнав по этому показателю Евгения Бирюкова (1001). Вадим проводит свой 1006-й матч в Континентальной хоккейной лиге. Шипачёв — двукратный обладатель Кубка Гагарина (2015, 2017), олимпийский чемпион (2018), чемпион мира (2014). Также он — лучший ассистент (638 передач) в истории Лиги, лидер по количеству выигранных вбрасываний (7158), по очкам в большинстве (416) и передачам в большинстве (311).