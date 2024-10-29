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Вадим Шипачёв стал лучшим бомбардиром в истории КХЛ

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв отметился результативной передачей в матче с «Северсталью» и стал лучшим бомбардиром в истории КХЛ. Форвард превзошёл достижение Сергея Мозякина, набравшего 928 очков.

Источник: hcdinamo.by

Теперь на счету Шипачёва 929 очков в матчах регулярных чемпионатов и плей-офф. Вадим забросил 291 шайбу и отдал 638 результативных передач. На счету Мозякина 928 (419+509) очков.

Напомним, Шипачёв также установил рекорд по сыгранным матчам в лиге, обогнав по этому показателю Евгения Бирюкова (1001). Вадим проводит свой 1006-й матч в Континентальной хоккейной лиге. Шипачёв — двукратный обладатель Кубка Гагарина (2015, 2017), олимпийский чемпион (2018), чемпион мира (2014). Также он — лучший ассистент (638 передач) в истории Лиги, лидер по количеству выигранных вбрасываний (7158), по очкам в большинстве (416) и передачам в большинстве (311).

В текущем сезоне на счету 37-летнего Шипачёва 9 (2+7) очков в 19 матчах.

Динамо Мн
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