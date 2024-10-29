Роман Ротенберг поздравил Вадима Шипачёва с новым рекордом по очкам в истории КХЛ

Теперь именно Шипачёв — самый результативный хоккеист в истории КХЛ. Поздравляю Вадима с этим историческим достижением! Очень приятно, что значительную часть своих очков Шипачёв заработал именно в СКА. Вместе мы выиграли два Кубка Гагарина и Кубок Континента, стали чемпионами России, а Вадим помог нам завоевать трофеи, набрав 315 результативных баллов в свитере нашего клуба. Уверен, Вадиму по силам дойти и до тысячи очков в КХЛ. Только вперёд!" — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.