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Неожиданным исходом завершился матч «Барыса» в КХЛ

Столичный «Барыс» провел матч регулярного чемпионата КХЛ против китайского «Куньлуня», сообщают Vesti.kz.

Источник: ХК "Барыс"

Матч на «Барыс Арене» завершился победой гостей с сухим счетом 2:0. Обе шайбы были забиты под конец второго и третьего периода.

На 39-й минуте отличился Рурк Шартье, поразив ворота после отскока от борта. А за 18 секунд до окончания матча Дойл Сомерби забросил шайбу в пустые ворота «Барыса».

Для столичного клуба это первое поражение после двух побед кряду. Китайский клуб выиграл первый матч после пяти поражений подряд.

Отметим, «Куньлунь», набрав 16 очков, занимает предпоследнее, десятое место в Западной конференции. У «Барыса» 11 баллов и последняя, 12-я строчка на «Востоке».

В следующем матче «Барыс» сыграет на своем льду с «Нефтехимиком». Игра пройдет 3 ноября.

Барыс
0:2
0:0, 0:1, 0:1
Куньлунь РС
Хоккей, КХЛ, Неделя 9
29.10.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 6635 зрителей
Главные тренеры
Галым Мамбеталиев
Михаил Кравец
Вратари
Никита Бояркин
(Никита Бояркин)
Джереми Смит
1-й период
02:28
Адам Кленденинг
12:15
Алихан Асетов
2-й период
27:09
Дамир Жафяров
38:50
Рурк Шартье
(Иан Маккошен)
3-й период
59:42
Дойл Сомерби
Статистика
4
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Барыс
Куньлунь РС
КХЛ: таблица и календарь