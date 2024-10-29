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Форвард ЦСКА Каменев провел 250-й матч в регулярном чемпионате КХЛ

Нападающий ЦСКА Владислав Каменев провел 250-й матч в регулярном чемпионате КХЛ. Юбилейной стала игра против «Торпедо».

Источник: РИА "Новости"

В матче с нижегородцами Каменев записал на свой счет одно очко. ЦСКА победил со счетом 3:1.

28-летний Каменев играет в ЦСКА с 2021 года. В 250 матчах форвард набрал 120 очков.

Торпедо
1:3
0:2, 0:0, 1:1
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 9
29.10.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
КРК Нагорный
Главные тренеры
Игорь Ларионов
Илья Воробьев
Вратари
Иван Бочаров
Иван Просветов
1-й период
03:11
Максим Соркин
(Виталий Абрамов)
06:46
Егор Афанасьев
(Денис Гурьянов, Руслан Исхаков)
3-й период
48:54
Павел Карнаухов
50:44
Максим Соркин
53:26
Егор Виноградов
(Китон Томпсон)
54:25
Иван Дроздов
(Константин Окулов, Владислав Каменев)
Статистика
0
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
ЦСКА
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