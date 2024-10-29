Форвард ЦСКА Каменев провел 250-й матч в регулярном чемпионате КХЛ

В матче с нижегородцами Каменев записал на свой счет одно очко. ЦСКА победил со счетом 3:1.
28-летний Каменев играет в ЦСКА с 2021 года. В 250 матчах форвард набрал 120 очков.
Нападающий ЦСКА Владислав Каменев провел 250-й матч в регулярном чемпионате КХЛ. Юбилейной стала игра против «Торпедо».
В матче с нижегородцами Каменев записал на свой счет одно очко. ЦСКА победил со счетом 3:1.
28-летний Каменев играет в ЦСКА с 2021 года. В 250 матчах форвард набрал 120 очков.
Игорь Ларионов
Илья Воробьев
Иван Бочаров
Иван Просветов
03:11
Максим Соркин
(Виталий Абрамов)
06:46
Егор Афанасьев
(Денис Гурьянов, Руслан Исхаков)
48:54
Павел Карнаухов
50:44
Максим Соркин
53:26
Егор Виноградов
(Китон Томпсон)
54:25
Иван Дроздов
(Константин Окулов, Владислав Каменев)
0
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)