Чудо-гол «Спартака» в овертайме, «Амур» идёт на жуткий антирекорд. Итоги дня в КХЛ

Таким образом, «Ак Барс» одержал третью победу подряд и не дал «Металлургу» обойти себя в таблице Восточной конференции КХЛ. На данный момент казанский клуб занимает третью строчку в таблице Востока, а «Магнитка» расположилась на пятом месте. Кроме того, «Ак Барс» в четвёртый раз в сезоне оказался сильнее магнитогорцев.